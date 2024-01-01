Василий вырос в богатой набожной семье, проживавшей в городе Кесария, что в Греции. Когда парень получил высшее образование, решил принять крещение. Впоследствии святой стал диаконом, а затем занял должность епископа Кесарии Каппадокийской, пишет 24 Канал.
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При жизни Василий Великий боролся против власти императора Валентина, устраивавшего преследование христиан. Святой занимался благотворительностью и построил несколько помещений, где могли проживать люди. Умер Василий из-за болезни.
Ко Дню ангела Василия мы подготовили подборку красивых поздравлений в картинках, которые вы можете отправить родным. С праздником!
День ангела Василия: поздравления в картинках
День ангела Василия / Фото Amazing Ukraine
День ангела Василия / Фото Telegraf
День ангела Василия / Фото lux.fm
День ангела Василия / Фото gumoreska.in.ua
День ангела Василия / Фото gumoreska.in.ua
День ангела Василия / Фото "ТСН"
День ангела Василия / Фото Joy Pup
День ангела Василия / Фото Joy Pup
День ангела Василия / Фото vjoy.cc
День ангела Василия / Фото "Побажайко"