Василий вырос в богатой набожной семье, проживавшей в городе Кесария, что в Греции. Когда парень получил высшее образование, решил принять крещение. Впоследствии святой стал диаконом, а затем занял должность епископа Кесарии Каппадокийской, пишет 24 Канал.

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При жизни Василий Великий боролся против власти императора Валентина, устраивавшего преследование христиан. Святой занимался благотворительностью и построил несколько помещений, где могли проживать люди. Умер Василий из-за болезни.

Ко Дню ангела Василия мы подготовили подборку красивых поздравлений в картинках, которые вы можете отправить родным. С праздником!

День ангела Василия: поздравления в картинках

День ангела Василия / Фото Amazing Ukraine

День ангела Василия / Фото Telegraf

День ангела Василия / Фото lux.fm

День ангела Василия / Фото gumoreska.in.ua

День ангела Василия / Фото gumoreska.in.ua

День ангела Василия / Фото "ТСН"

День ангела Василия / Фото Joy Pup

День ангела Василия / Фото Joy Pup

День ангела Василия / Фото vjoy.cc