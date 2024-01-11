Для рідних та друзів: підбірка чарівних привітань у картинках з Днем ангела Тетяни

За новим церковним календарем завтра, 12 січня, відзначається День ангела Тетяни. Раніше свято випадало на 25 січня. Бажаємо усім іменинницям міцного здоров'я, мирного неба та сімейного добробуту.

Крім того, 12 січня вшановують пам'ять великомучениці Тетяни Римської. Вважається, що саме в цей день її жорстоко катували, а потім стратили. Трапилося таке через те, що Тетяна сповідувала християнську віру. А в той час християнство було під забороною.

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До Дня ангела Тетяни 24 Канал зібрав добірку привітань у картинках для найближчих людей. Зберігайте красиві листівки та надсилайте їх рідним і друзям.

З іменинами, Тетяни! Нехай збуваються усі найзаповітніші мрії!

День ангела Тетяни: привітання у картинках

Іменини Тетяни / Фото etnosoft.com.ua

Іменини Тетяни / Фото etnosoft.com.ua

Іменини Тетяни / Фото forumsmile.com.ua

Іменини Тетяни / Фото Telegraf

Іменини Тетяни / Фото Telegraf

Іменини Тетяни / Фото Amazing Ukraine

Іменини Тетяни / Фото gumoreska.in.ua

Іменини Тетяни / Фото gumoreska.in.ua

Іменини Тетяни / Фото lux.fm

Іменини Тетяни / Фото Online.ua