Кроме того, 12 января чтят память великомученицы Татьяны Римской. Считается, что именно в этот день ее жестоко пытали, а затем казнили. Случилось такое потому, что Татьяна исповедовала христианскую веру. А в то время христианство было под запретом.

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Ко Дню ангела Татьяны 24 Канал собрал подборку поздравлений в картинках для самых близких людей. Сохраняйте красивые открытки и отправляйте их родным и друзьям.

С именинами, Татьяны! Пусть сбываются все самые заветные мечты!

День ангела Татьяны: поздравления в картинках

Именины Татьяны / Фото etnosoft.com.ua

Именины Татьяны / Фото etnosoft.com.ua

Именины Татьяны / Фото forumsmile.com.ua

Именины Татьяны / Фото Telegraf

Именины Татьяны / Фото Telegraf

Именины Татьяны / Фото Amazing Ukraine

Именины Татьяны / Фото gumoreska.in.ua

Именины Татьяны / Фото gumoreska.in.ua

Именины Татьяны / Фото lux.fm

Именины Татьяны / Фото Online.ua