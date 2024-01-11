Крім того, 12 січня вшановують пам'ять великомучениці Тетяни Римської. Вважається, що саме в цей день її жорстоко катували, а потім стратили. Трапилося таке через те, що Тетяна сповідувала християнську віру. А в той час християнство було під забороною.
Актуально За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року
До Дня ангела Тетяни 24 Канал зібрав добірку привітань у картинках для найближчих людей. Зберігайте красиві листівки та надсилайте їх рідним і друзям.
З іменинами, Тетяни! Нехай збуваються усі найзаповітніші мрії!
День ангела Тетяни: привітання у картинках
Іменини Тетяни / Фото etnosoft.com.ua
Іменини Тетяни / Фото etnosoft.com.ua
Іменини Тетяни / Фото forumsmile.com.ua
Іменини Тетяни / Фото Telegraf
Іменини Тетяни / Фото Telegraf
Іменини Тетяни / Фото Amazing Ukraine
Іменини Тетяни / Фото gumoreska.in.ua
Іменини Тетяни / Фото gumoreska.in.ua
Іменини Тетяни / Фото lux.fm
Іменини Тетяни / Фото Online.ua