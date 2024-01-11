Крім того, 12 січня вшановують пам'ять великомучениці Тетяни Римської. Вважається, що саме в цей день її жорстоко катували, а потім стратили. Трапилося таке через те, що Тетяна сповідувала християнську віру. А в той час християнство було під забороною.

Актуально За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року

До Дня ангела Тетяни 24 Канал зібрав добірку привітань у картинках для найближчих людей. Зберігайте красиві листівки та надсилайте їх рідним і друзям.

З іменинами, Тетяни! Нехай збуваються усі найзаповітніші мрії!

День ангела Тетяни: привітання у картинках

Іменини Тетяни / Фото etnosoft.com.ua

Іменини Тетяни / Фото etnosoft.com.ua

Іменини Тетяни / Фото forumsmile.com.ua

Іменини Тетяни / Фото Telegraf

Іменини Тетяни / Фото Telegraf

Іменини Тетяни / Фото Amazing Ukraine

Іменини Тетяни / Фото gumoreska.in.ua

Іменини Тетяни / Фото gumoreska.in.ua

Іменини Тетяни / Фото lux.fm

Іменини Тетяни / Фото Online.ua