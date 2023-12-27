Редакція 24 Каналу вітає всіх Стефаній з іменинами. Бажаємо мирного неба, достатку, кохання та сімейної злагоди. Нехай ангел-охоронець ніколи вас не покидає.

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З нагоди Дня ангела Стефанії публікуємо добірку зворушливих привітань у віршах, прозі та картинках. Зберігайте та надсилайте їх близьким людям.

День ангела Стефанії: привітання у прозі та віршах

Чарівна Стефаніє, вітаю тебе з іменинами! У це чудове свято хочеться побажати тобі невичерпної енергії та безхмарного щастя. Нехай будь-яка справа, за яку ти візьмешся, принесе успіх.

***

Дорога Стефаніє, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Ти – цікава і витончена дівчина надзвичайної краси. Залишайся такою ж чудовою. Будь собою за будь-яких обставин, і твоє щастя не пройде повз.

***

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

***

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними й молодими,

Бажанами, добрими й простими.

Завжди усміхненими й милими,

Завжди коханими і єдиними.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний охоронець завжди буде поруч з тобою: і у хвилини радості, і у хвилини смутку. Бажаю бути сміливою, сильною та мудрою. Нехай ангел не тільки в цей день, а й завжди тебе любить і захищає.

***

Дорога Стефаніє, вітаю тебе! Бажаю приємних несподіванок і раптових радощів в житті, великих просторів щастя і рівних доріг до успіху. Будь завжди красива до нестями та улюблена до божевілля.

***

Стефаніє, бажаємо багато-багато щастя,

Іди по життю гордо, сміливо!

Ми точно знаємо, що з будь-якою проблемою,

Завжди ти зможеш впоратися вміло!

У твій День ангела ми тобі бажаємо,

Щоб у тебе все в житті виходило!

Щоб ти любила і була коханою!

І все погане стороною обходило!

День ангела Стефанії: привітання у картинках

День ангела Стефанії / Фото vjoy.cc

День ангела Стефанії / Фото gumoreska.in.ua

День ангела Стефанії / Фото vjoy.cc

День ангела Стефанії / Фото "Вітання"

День ангела Стефанії / Фото "Вітання"

День ангела Стефанії / Фото Pinterest

День ангела Стефанії / Фото Pinterest

День ангела Стефанії / Фото vjoy.cc

День ангела Стефанії / Фото "Вітання"