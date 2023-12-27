Редакция 24 Канала поздравляет всех Стефаний с именинами. Желаем мирного неба, изобилия, любви и семейного согласия. Пусть ангел-хранитель никогда вас не покидает.

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В честь Дня ангела Стефании публикуем подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и картинках. Сохраняйте и отправляйте их близким людям.

День ангела Стефании: поздравления в прозе и стихах

Очаровательная Стефания, поздравляю тебя с именинами! В этот замечательный праздник хочется пожелать тебе неистощимой энергии и безоблачного счастья. Пусть любое дело, за которое ты возьмешься, принесет успех.

***

Дорогая Стефания, поздравляю тебя с Днем ангела! Ты – интересная и утонченная девушка необычайной красоты. Оставайся такой же замечательной. Будь собой при любых обстоятельствах, и твое счастье не пройдет мимо.

***

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

***

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними й молодими,

Бажанами, добрими й простими.

Завжди усміхненими й милими,

Завжди коханими і єдиними.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный хранитель всегда будет рядом с тобой: и в минуты радости, и в минуты уныния. Желаю быть смелой, сильной и мудрой. Пусть ангел не только в этот день, но всегда тебя любит и защищает.

***

Дорогая Стефания, поздравляю тебя! Желаю приятных неожиданностей и внезапных радостей в жизни, больших просторов счастья и ровных дорог к успеху. Будь всегда красива до умопомрачения и любима до безумия.

***

Стефаніє, бажаємо багато-багато щастя,

Іди по життю гордо, сміливо!

Ми точно знаємо, що з будь-якою проблемою,

Завжди ти зможеш впоратися вміло!

У твій День ангела ми тобі бажаємо,

Щоб у тебе все в житті виходило!

Щоб ти любила і була коханою!

І все погане стороною обходило!

День ангела Стефании: поздравления в картинках

День ангела Стефании / Фото vjoy.cc

День ангела Стефании / Фото gumoreska.in.ua

День ангела Стефании / Фото vjoy.cc

День ангела Стефании / Фото "Вітання"

День ангела Стефании / Фото "Вітання"

День ангела Стефании / Фото Pinterest

День ангела Стефании / Фото Pinterest

День ангела Стефании / Фото vjoy.cc

День ангела Стефании / Фото "Вітання"