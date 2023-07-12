Павло – чоловіче ім'я, яке утворилось від латинського слова "paulus", що перекладають як "маленький", "молодший", "невеликий". 24 Канал підготував добірку яскравих картинок, якими можна привітати рідних і друзів.

До теми День ангела Петра і Павла: найкращі побажання для іменинників у прозі та віршах

Картинки-привітання з Днем ангела Павла



Картинки-привітання з Днем ангела Павла / Фото Pinterest



Привітання з Днем ангела Павла у картинках / Фото Pinterest



День ангела Павла 2023 – привітання у картинках / Фото Pinterest



Привітання з Днем ангела Павла у картинках / Фото Pinterest



День ангела Павла 2023 – привітання у картинках / Фото Pinteres