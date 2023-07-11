24 Канал підготував добірку привітань, які варто надіслати іменинникам. Це теплі слова, які необхідні кожному з нас у цей нелегкий час. Пам'ятайте, що у цей день особливо важливо ділитися своєю вірою з іншими, адже саме в це свято слова віри легко знаходять шлях до сердець людей.

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Привітання з Днем ангела Петра і Павла у прозі

Друже, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей, тож бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю й пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш – він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти – він теж разом з тобою радітиме.

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Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих усмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

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Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!



Вітання з Днем ангела Петра і Павла у прозі та віршах / Фото Canva

Привітання з Днем ангела Петра і Павла у віршах

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,