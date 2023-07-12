Павел – мужское имя, которое образовалось от латинского слова "paulus", переводимого как "маленький", "младший", "небольшой". 24 Канал подготовил подборку ярких картинок, которыми можно поздравить родных и друзей.
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Картинки-поздравления с Днем ангела Павла
Картинки-поздравления с Днем ангела Павла / Фото Pinterest
Поздравление с Днем ангела Павла в картинках / Фото Pinterest
День ангела Павла 2023 – поздравления в картинках / Фото Pinterest
Поздравление с Днем ангела Павла в картинках / Фото Pinterest
День ангела Павла 2023 – поздравления в картинках / Фото Pinteres