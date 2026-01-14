З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Ніни у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 14 січня іменини.

Привітання з Днем ангела Ніни 2026: картинки, проза й вірші

Ніно! Вітаю тебе з Днем ангела і хочу побажати завжди любити, сподіватися, вірити й ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку і розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість і світлу усмішку. Всіх благ і здоров'я!

***

Вітаю з Днем ангела Ніни! Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети й захистить від всього лихого у житті.

Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Сонце з неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Ніно, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Ніно, вітає!

***

Твоє ім'я Ніна – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Ніна, вітаю з чудовим святом – Днем ангела! Бажаю світлої дороги до успіху і щастя, яскравих вражень і веселих емоцій, бажаю щирої радості і відмінного здоров'я, вірного кохання і незмінної удачі.

***

Доброму ангелу вінець, а вам, Ніно, міцного здоров'я! Нехай світле свято під назвою іменини, прикрасить ваше життя щастям, добром і радістю!

Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Хай Ніну нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,

З Днем Ангела, Ніно, найкращі привітання!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.