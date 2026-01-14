З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Ніни у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 14 січня іменини.
Привітання з Днем ангела Ніни 2026: картинки, проза й вірші
Ніно! Вітаю тебе з Днем ангела і хочу побажати завжди любити, сподіватися, вірити й ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку і розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість і світлу усмішку. Всіх благ і здоров'я!
***
Вітаю з Днем ангела Ніни! Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети й захистить від всього лихого у житті.
Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24
***
Сонце з неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Ніно, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Ніно, вітає!
***
Твоє ім'я Ніна – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24
***
Ніна, вітаю з чудовим святом – Днем ангела! Бажаю світлої дороги до успіху і щастя, яскравих вражень і веселих емоцій, бажаю щирої радості і відмінного здоров'я, вірного кохання і незмінної удачі.
***
Доброму ангелу вінець, а вам, Ніно, міцного здоров'я! Нехай світле свято під назвою іменини, прикрасить ваше життя щастям, добром і радістю!
Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24
***
Хай Ніну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,
З Днем Ангела, Ніно, найкращі привітання!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.