Ім'я Ніна має декілька версій походження: перша – з грузинської мови, де означає "цариця" або "володарка"; друга – з давньоєврейської мови, де трактується як "правнучка"; третя – з латинської мови, тому перекладається як "царствена". Такі жінки вміють знаходити спільну мову з різними людьми, але при цьому ніколи не "розчиняються" в них повністю. Ніни – відповідальні, працьовиті та принципові дівчата, яких завжди цінують за професіоналізм. Власниці цього імені звикли тримати все під контролем і притягувати людей своєю надійністю та мудрістю, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Ніни. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають 14 січня іменини.

День ангела Ніни 2026: картинки-привітання



Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Ніни 2026 / Колаж LifeStyle24