За життя рівноапостольна Ніна читала людям Євангеліє. Крім того, кажуть, що вона володіла даром зцілення. Померла Ніна у 335 році, передає 24 Канал.
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Також сьогодні відзначається День ангела Ніни. Це ім'я означає "войовниця", "та, що вступає в бій" або "цариця". В Україні вважається досить популярним.
Ми щиро вітаємо всіх Нін з іменинами. Бажаємо Божого благословення, нехай ангел-охоронець буде поруч і у хвилини радості, і у хвилини смутку. З нагоди Дня ангела Ніни публікуємо добірку привітань у картинках.
День ангела Ніни: привітання у картинках
Іменини Ніни / Фото "ТСН"
Іменини Ніни / Фото "ТСН"
Іменини Ніни / Фото "1+1"
Іменини Ніни / Фото Telegraf
Іменини Ніни / Фото NV
Іменини Ніни / Фото vitay.com.ua
Іменини Ніни / Фото UAportal
Іменини Ніни / Фото UAportal
Іменини Ніни / Фото vitanniachko.com.ua
Іменини Ніни / Фото vitay.com.ua