За життя рівноапостольна Ніна читала людям Євангеліє. Крім того, кажуть, що вона володіла даром зцілення. Померла Ніна у 335 році, передає 24 Канал.

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Також сьогодні відзначається День ангела Ніни. Це ім'я означає "войовниця", "та, що вступає в бій" або "цариця". В Україні вважається досить популярним.

Ми щиро вітаємо всіх Нін з іменинами. Бажаємо Божого благословення, нехай ангел-охоронець буде поруч і у хвилини радості, і у хвилини смутку. З нагоди Дня ангела Ніни публікуємо добірку привітань у картинках.

День ангела Ніни: привітання у картинках

Іменини Ніни / Фото "ТСН"

Іменини Ніни / Фото "ТСН"

Іменини Ніни / Фото "1+1"

Іменини Ніни / Фото Telegraf

Іменини Ніни / Фото NV

Іменини Ніни / Фото vitay.com.ua

Іменини Ніни / Фото UAportal

Іменини Ніни / Фото UAportal

Іменини Ніни / Фото vitanniachko.com.ua

Іменини Ніни / Фото vitay.com.ua