При жизни равноапостольная Нина читала людям Евангелие. Кроме того, говорят, что она обладала даром исцеления. Умерла Нина в 335 году, передает 24 Канал.

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Также сегодня отмечается День Ангела Нины. Это имя означает "воительница", "вступающая в бой" или "царица". В Украине считается достаточно популярным.

Мы искренне поздравляем всех Нин с именинами. Желаем Божьего благословения, пусть ангел-хранитель будет рядом и в минуты радости, и в минуты скорби. По случаю Дня ангела Нины публикуем подборку поздравлений в картинках.

День ангела Нины: поздравления в картинках

Именины Нины / Фото "ТСН"

Именины Нины / Фото "ТСН"

Именины Нины / Фото "1+1"

Именины Нины / Фото Telegraf

Именины Нины / Фото NV

Именины Нины / Фото vitay.com.ua

Именины Нины / Фото UAportal

Именины Нины / Фото UAportal

Именины Нины / Фото vitanniachko.com.ua

Именины Нины / Фото vitay.com.ua