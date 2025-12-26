Ім'я Марія має давньоєврейське походження та перекладається як "пані" або "кохана". Його власниці – це втілення жіночої сили та наполегливості. Вони впевнено йдуть за своїми мріями, надихаючи оточення своєю невтомністю. Завдяки природній життєрадісності, такі жінки завжди залишають яскравий слід у пам'яті тих, кого зустрічають, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Марії. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають 26 грудня іменини.

День ангела Марії 2025: картинки-привітання

