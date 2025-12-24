У цей день варто дотримуватися певних заборон, щоб не привабити негатив у життя. Що не можна робити у Різдво 2025 – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Цікаво Вихідні на Різдво та Новий рік: чи відпочиватимуть українці 25 грудня та 1 січня

Що не можна робити у Різдво – 2025?

Не варто вирушати в далекі подорожі та переїжджати в інше місто.

Не слід ворожити на свою долю.

Не можна стригти волосся та нігті.

Не рекомендується займатися риболовлею та вирушати на полювання.

Не варто можна лихословити, пліткувати, заздрити та бажати комусь зла.

Не слід займатися хатніми справами, зокрема прибиранням, пранням та рукоділлям.

Не можна виносити сміття.

Не слід сваритися та сперечатися з близькими.

Різдво Христове 2025 / Фото Freepik

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією 24 Каналу збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!

Традиції Різдва Христового