Текст колядки "У темноті над містом" українською мовою

У темноті над містом,

Над містом, над містом

Горить зоря провісна,

Провісна, провісна.

Не в пишнім царськім домі,

А в яслах на соломі

Родився наш спаситель –

Ісус Христос!

Не в пишнім царськім домі,

А в яслах на соломі

Родився наш спаситель –

Ісус Христос!

А зверху спів небесний,

Небесний, небесний

Лунає день чудесний,

Чудесний, чудесний!

Не в пишнім царськім домі,

А в яслах на соломі

Родився наш спаситель –

Ісус Христос!

А пастухи приходять,

Приходять, приходять,

Дитя в яслах знаходять,

Знаходять, знаходять.

Не в пишнім царськім домі,

А в яслах на соломі

Родився наш спаситель –

Ісус Христос!

Давайте всі підемо,

Підемо, підемо,

Рожденного знайдемо,

Знайдемо, знайдемо!

Не в пишнім царськім домі,

А в яслах на соломі

Родився наш спаситель –

Ісус Христос!

У темноті над містом,

Над містом, над містом.

