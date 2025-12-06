Ця композиція м'яко змальовує події тієї святої ночі, дозволяючи кожному слухачеві відчути себе свідком великого дива у маленькому Вифлеємі. 24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні" підготував текст колядки "У темноті над містом" українською мовою. Ви можете її вивчити разом зі своїми друзями, дітьми та найріднішими.
Цікаво Зігріє кожне серце: повний текст колядки "Зірка яскрава в небі тривожному"
Текст колядки "У темноті над містом" українською мовою
У темноті над містом,
Над містом, над містом
Горить зоря провісна,
Провісна, провісна.
Не в пишнім царськім домі,
А в яслах на соломі
Родився наш спаситель –
Ісус Христос!
Не в пишнім царськім домі,
А в яслах на соломі
Родився наш спаситель –
Ісус Христос!
А зверху спів небесний,
Небесний, небесний
Лунає день чудесний,
Чудесний, чудесний!
Не в пишнім царськім домі,
А в яслах на соломі
Родився наш спаситель –
Ісус Христос!
А пастухи приходять,
Приходять, приходять,
Дитя в яслах знаходять,
Знаходять, знаходять.
Не в пишнім царськім домі,
А в яслах на соломі
Родився наш спаситель –
Ісус Христос!
Давайте всі підемо,
Підемо, підемо,
Рожденного знайдемо,
Знайдемо, знайдемо!
Не в пишнім царськім домі,
А в яслах на соломі
Родився наш спаситель –
Ісус Христос!
У темноті над містом,
Над містом, над містом.
Колядка "У темноті над містом": слухайте пісню онлайн
Днями наша редакція публікувала повний текст колядки "Небо і земля".
Коли починають колядувати в Україні?
- У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати колядування змінилися.
- Так, українці почнуть колядувати у Святвечір, 24 грудня, після появи першої зірки на небі, або ж вранці 25 грудня, після богослужіння.
- А ті, хто дотримується старого церковного календаря, колядуватимуть 6 – 7 січня.