Ця композиція м'яко змальовує події тієї святої ночі, дозволяючи кожному слухачеві відчути себе свідком великого дива у маленькому Вифлеємі. 24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні" підготував текст колядки "У темноті над містом" українською мовою. Ви можете її вивчити разом зі своїми друзями, дітьми та найріднішими.

Текст колядки "У темноті над містом" українською мовою

У темноті над містом,
Над містом, над містом
Горить зоря провісна,
Провісна, провісна.

Не в пишнім царськім домі,
А в яслах на соломі
Родився наш спаситель –
Ісус Христос!

Не в пишнім царськім домі,
А в яслах на соломі
Родився наш спаситель –
Ісус Христос!

А зверху спів небесний,
Небесний, небесний
Лунає день чудесний,
Чудесний, чудесний!

Не в пишнім царськім домі,
А в яслах на соломі
Родився наш спаситель –
Ісус Христос!

А пастухи приходять,
Приходять, приходять,
Дитя в яслах знаходять,
Знаходять, знаходять.

Не в пишнім царськім домі,
А в яслах на соломі
Родився наш спаситель –
Ісус Христос!

Давайте всі підемо,
Підемо, підемо,
Рожденного знайдемо,
Знайдемо, знайдемо!

Не в пишнім царськім домі,
А в яслах на соломі
Родився наш спаситель –
Ісус Христос!

У темноті над містом,
Над містом, над містом.

Колядка "У темноті над містом": слухайте пісню онлайн

Коли починають колядувати в Україні?

  • У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати колядування змінилися.
  • Так, українці почнуть колядувати у Святвечір, 24 грудня, після появи першої зірки на небі, або ж вранці 25 грудня, після богослужіння.
  • А ті, хто дотримується старого церковного календаря, колядуватимуть 6 – 7 січня.