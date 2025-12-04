Рядки цієї пісні стали символом незламності духу та віри в перемогу світла над темрявою, що сьогодні звучить для українців особливо актуально. 24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні" підготував текст колядки "Небо і земля" українською мовою. Ви можете її вивчити разом зі своїми друзями, дітьми та найріднішими.

Текст колядки "Небо і земля" українською мовою

Небо і земля, Небо і земля,

Нині торжествують.

Ангели й люди, Ангели й люди

Весело празнують:

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

Во Вифлеємі, во Вифлеємі

Весела новина!

Чистая Діва, Чистая Діва,

Породила Сина!

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

І ми во плоти, і ми во плоти

Богу поклін даймо:

"Слава во вишніх, слава во вишніх"

Йому заспіваймо!

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

