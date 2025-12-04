Строки этой песни стали символом несокрушимости духа и веры в победу света над тьмой, что сегодня звучит для украинцев особенно актуально. 24 Канал со ссылкой на сайт "Украинские песни" подготовил текст колядки "Небо і земля" на украинском языке. Вы можете ее выучить вместе со своими друзьями, детьми и родными.

Текст колядки "Небо і земля" на украинском языке

Небо і земля, Небо і земля,

Нині торжествують.

Ангели й люди, Ангели й люди

Весело празнують:

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

Во Вифлеємі, во Вифлеємі

Весела новина!

Чистая Діва, Чистая Діва,

Породила Сина!

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

І ми во плоти, і ми во плоти

Богу поклін даймо:

"Слава во вишніх, слава во вишніх"

Йому заспіваймо!

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

