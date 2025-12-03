В этой песне библейский сюжет накладывается на реалии, где небо несет опасность, а вера остается непоколебимым щитом. Колядка "Зірка яскрава в небі тривожному" стала духовным ориентиром для миллионов украинцев. Ведь ее слова резонируют с каждым сердцем, знающим цену мирного неба. 24 Канал подготовил полный текст колядки "Зірка яскрава в небі тривожному", который вы можете сохранить и выучить к Рождеству.
Текст колядки "Зірка яскрава в небі тривожному" на украинском языке
Зірка яскрава в небі тривожному
Вість українцю показує кожному:
Мерехтить кажучи: Діва на сіні
Вже оповила Божу дитину!
Зірці різдвяній в цім боці планети
Зовсім байдужі ворожі ракети.
Хоче наш ворог свято забрати,
Та зоря сяє ясно й завзято!
Зірка освячує Схід благодаттю
І підглядає в окопи солдатів,
Знає, як хочуть в це свято додому,
Знає, що мають кутю вони й втому!
Поки не згасла у темряві ночі,
Раптом солдат піднімає вверх очі,
Видно прохання у сильних очах:
До перемоги світи, зірко, шлях!
Зірка летить далі між узбереж
Криму, Херсону, Одеси, авжеж!
Світить, де темно, де купу болю,
Де окупанти поцупили волю!
Темні освячуючи горизонти в домі,
Де рідних чекають із фронту,
Хоче теплом доторкнутись до серця
У домі, де хтось вже не повернеться.
Зірка різдвяна сяє вогнями,
Бо перемога точно за нами!
Не віддамо з Богом в серці свого!
Христос родився! Славімо Його!
Когда надо колядовать в 2025 году?
- По новоюлианскому календарю, основной период колядования начинается в Святвечер, 24 декабря, и продолжается в течение следующих дней. Во многих регионах, особенно на Западе Украины, колядники отправляются от дома к дому сразу после Святвечера.
- В то же время в других областях страны существует обычай ждать утра 25 декабря и начинать колядовать только после завершения праздничного богослужения в церкви.
- Впрочем, если семья придерживается старого календаря, то колядовать стоит 6 января и продолжать 7-го числа.