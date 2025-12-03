В этой песне библейский сюжет накладывается на реалии, где небо несет опасность, а вера остается непоколебимым щитом. Колядка "Зірка яскрава в небі тривожному" стала духовным ориентиром для миллионов украинцев. Ведь ее слова резонируют с каждым сердцем, знающим цену мирного неба. 24 Канал подготовил полный текст колядки "Зірка яскрава в небі тривожному", который вы можете сохранить и выучить к Рождеству.

Смотрите также Готовимся к Рождеству – 2025: текст легендарной колядки "Добрий вечір тобі" на украинском языке

Текст колядки "Зірка яскрава в небі тривожному" на украинском языке

Зірка яскрава в небі тривожному

Вість українцю показує кожному:

Мерехтить кажучи: Діва на сіні

Вже оповила Божу дитину!

Зірці різдвяній в цім боці планети

Зовсім байдужі ворожі ракети.

Хоче наш ворог свято забрати,

Та зоря сяє ясно й завзято!

Зірка освячує Схід благодаттю

І підглядає в окопи солдатів,

Знає, як хочуть в це свято додому,

Знає, що мають кутю вони й втому!

Поки не згасла у темряві ночі,

Раптом солдат піднімає вверх очі,

Видно прохання у сильних очах:

До перемоги світи, зірко, шлях!

Зірка летить далі між узбереж

Криму, Херсону, Одеси, авжеж!

Світить, де темно, де купу болю,

Де окупанти поцупили волю!

Темні освячуючи горизонти в домі,

Де рідних чекають із фронту,

Хоче теплом доторкнутись до серця

У домі, де хтось вже не повернеться.

Зірка різдвяна сяє вогнями,

Бо перемога точно за нами!

Не віддамо з Богом в серці свого!

Христос родився! Славімо Його!

Vitaliia – "Зірка яскрава в небі тривожному": смотрите видео онлайн

Когда надо колядовать в 2025 году?