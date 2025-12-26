З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Марії у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 26 грудня іменини.

Цікаво Яке церковне свято у п'ятницю, 26 грудня: хто сьогодні має іменини

Привітання з Днем ангела Марії 2025 у картинках, прозі й віршах

З Днем ангела, Маріє! Нехай цей день принесе тобі безмежну радість і усмішку. Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений теплом і щастям. Нехай всі твої мрії збуваються, а ангел-охоронець завжди оберігає і підтримує тебе на кожному кроці.

Маріє, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі міцного здоров'я, безперервної удачі й успіхів в усіх починаннях. Нехай життя буде сповнене яскравих подій, а кожен день дарує нові можливості.

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

З Днем ангела Марію вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

Ти, Маріє, наше чудо,

У світі кращої нема!

Мила ти і благородна,

І красива, й дуже добра.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

З Днем ангела, дорога Маріє! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість і гарний настрій. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших бажань, щирих і відданих друзів.

Маріє, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі великого щастя і натхнення у всьому, що ти робиш. Нехай цей день буде сповнений тепла і любові, а всі труднощі залишаться позаду. І нехай життя буде яскравим і барвистим!

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Сьогодні, дорога Марічко,

Лови приємні моменти!

Немає нікого на світі краще,

Тільки для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілиться!

