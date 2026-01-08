У цей день наші предки завершували різдвяні гуляння й повертались до хатньої роботи. Про Дні ангела й інші свята 8 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
День пам'яті Григорія Чудотворця
Він прийняв чернечий постриг від преподобного Феодосія Печерського та присвятив своє життя щирому служінню Богу й молитві. За свою непохитну віру Григорій отримав надзвичайні дари – пророкування та чудотворення. Перекази свідчать, що сила його молитви була настільки великою, що здатна була карати злодіїв і брехунів. Григорій відзначався особливою безкорисливістю, допомагаючи бідним та викриваючи злочинців. Трагічною для нього стала зустріч з воїнами князя Ростислава Всеволодовича. У відповідь на їхні знущання пророк передбачив загибель усього війська разом з правителем у річковій воді. За це сміливе передбачення Григорія позбавили життя, однак невдовзі це пророцтво збулося. Адже князь справді знайшов свою смерть у водоймі.
Хто святкує День ангела 8 січня?
За новоюліанським календарем, 8 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Антон, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Ілля, Михайло та Василиса.
Що ще відзначають?
- Щороку 8 січня відзначають День обертання Землі. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 8 січня 1851 року французький фізик Леон Фуко вперше наочно продемонстрував світові, що Земля постійно обертається навколо своєї осі. Для цього він використав знаменитий п'ятиметровий маятник, підвішений до купола паризького Пантеону. Обертання Землі – процес, який ми майже не відчуваємо, але від нього залежить усе наше життя. Саме завдяки йому відбувається зміна дня і ночі, що формує біологічні ритми всього живого. Один повний оберт планета здійснює приблизно за 23 години 56 хвилин та 4 секунди.
- Також сьогодні святкують День повитух, День англійської іриски, Всесвітній день друку та День заразливого сміху.