У цей день наші предки завершували різдвяні гуляння й повертались до хатньої роботи. Про Дні ангела й інші свята 8 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

День пам'яті Григорія Чудотворця

Він прийняв чернечий постриг від преподобного Феодосія Печерського та присвятив своє життя щирому служінню Богу й молитві. За свою непохитну віру Григорій отримав надзвичайні дари – пророкування та чудотворення. Перекази свідчать, що сила його молитви була настільки великою, що здатна була карати злодіїв і брехунів. Григорій відзначався особливою безкорисливістю, допомагаючи бідним та викриваючи злочинців. Трагічною для нього стала зустріч з воїнами князя Ростислава Всеволодовича. У відповідь на їхні знущання пророк передбачив загибель усього війська разом з правителем у річковій воді. За це сміливе передбачення Григорія позбавили життя, однак невдовзі це пророцтво збулося. Адже князь справді знайшов свою смерть у водоймі.

Хто святкує День ангела 8 січня?

За новоюліанським календарем, 8 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Антон, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Ілля, Михайло та Василиса.

Що ще відзначають?