Укр Рус
Lifestyle 24 Привітання Сьогодні – День ангела Кирила 2026: неймовірні картинки-привітання зі святом
14 лютого, 04:00
3

Сьогодні – День ангела Кирила 2026: неймовірні картинки-привітання зі святом

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 14 лютого в Україні святкують День ангела Кирила, ім'я якого має давньогрецьке походження.
  • 24 Канал підготував різноманітні привітання з Днем ангела Кирила у картинках, прозі й віршах.

14 лютого в Україні чоловіки святкують День ангела Кирила. Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "пан" і "владика".

З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Кирила у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 14 лютого іменини.

Не пропустіть Хто святкуватиме День ангела взимку 2025 – 2026: добірка грудневих, січневих і лютневих іменин

День ангела Кирила 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах

Дорогий Кирило, з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде багато теплих моментів, щирих усмішок і добрих новин. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди вів тебе дорогою щастя.

***
Вітаю тебе з Днем ангела, Кирило! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і надихає на добрі вчинки. Бажаю міцного здоров'я, внутрішньої сили та впевненості в кожному кроці. 

Привітання з Днем ангела Кирила 2026 / Колаж 24 Каналу

***
З Днем Кирила вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійснюється у вас
Все завжди та повсякчас!
Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі у своїй долі!

***
Хай ангел на іменини 
Здійснить всі бажання, 
Несе щастя щохвилини, 
Успіх й процвітання. 
Радістю життя вквітчає 
І додасть здоров'я, 
Мудрістю благословляє, 
Добром і любов'ю!

Привітання з Днем ангела Кирила 2026 / Колаж 24 Каналу

***
Кирило, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди огортає тебе турботою, дарує спокій у серці, радість у душі та світло на життєвому шляху. 

***
З Днем ангела Кирила! Нехай небесний захисник щодня дарує вам сили, віру та надію, оберігає від усього лихого й допомагає знаходити світло навіть у непрості моменти життя. 

Привітання з Днем ангела Кирила 2026 / Колаж 24 Каналу

***
У День ангела бажаю 
Тобі побільше сил, 
Терпіння, розуміння. 
І чистий небосхил, 
Любові рідних й близьких 
І Ангелам своїм 
Дружити серцем чистим 
І вірить в диво з ним!

***
У День ангела Кирилу бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.