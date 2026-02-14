По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления с Днем ангела Кирилла в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, друзьям, коллегам и знакомым, которые празднуют 14 февраля именины.

День ангела Кирилла 2026: как поздравить в картинках, прозе и стихах

Дорогой Кирилл, с Днем ангела! Пусть в твоей жизни будет много теплых моментов, искренних улыбок и добрых новостей. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда вел тебя дорогой счастья.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела, Кирилл! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и вдохновляет на добрые поступки. Желаю крепкого здоровья, внутренней силы и уверенности в каждом шаге.

Поздравление с Днем ангела Кирилла 2026 / Коллаж 24 Канала

***

З Днем Кирила вітаю,

Добрих намірів бажаю.

Хай здійснюється у вас

Все завжди та повсякчас!

Хай добробут буде в хаті,

Щоб завжди раділи святу.

Будьте сто років здорові

Та щасливі у своїй долі!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Поздравления с Днем ангела Кирилла 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Кирилл, искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда окутывает тебя заботой, дарит покой в сердце, радость в душе и свет на жизненном пути.

***

С Днем ангела Кирилла! Пусть небесный защитник ежедневно дарит вам силы, веру и надежду, оберегает от всего плохого и помогает находить свет даже в непростые моменты жизни.

Поздравление с Днем ангела Кирилла 2026 / Коллаж 24 Канала

***

У День ангела бажаю

Тобі побільше сил,

Терпіння, розуміння.

І чистий небосхил,

Любові рідних й близьких

І Ангелам своїм

Дружити серцем чистим

І вірить в диво з ним!

***

У День ангела Кирилу бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.