З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Кирила у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 14 лютого іменини.

День ангела Кирила 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах

Дорогий Кирило, з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде багато теплих моментів, щирих усмішок і добрих новин. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди вів тебе дорогою щастя.

***

Вітаю тебе з Днем ангела, Кирило! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і надихає на добрі вчинки. Бажаю міцного здоров'я, внутрішньої сили та впевненості в кожному кроці.

Привітання з Днем ангела Кирила 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем Кирила вітаю,

Добрих намірів бажаю.

Хай здійснюється у вас

Все завжди та повсякчас!

Хай добробут буде в хаті,

Щоб завжди раділи святу.

Будьте сто років здорові

Та щасливі у своїй долі!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Привітання з Днем ангела Кирила 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Кирило, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди огортає тебе турботою, дарує спокій у серці, радість у душі та світло на життєвому шляху.

***

З Днем ангела Кирила! Нехай небесний захисник щодня дарує вам сили, віру та надію, оберігає від усього лихого й допомагає знаходити світло навіть у непрості моменти життя.

Привітання з Днем ангела Кирила 2026 / Колаж 24 Каналу

***

У День ангела бажаю

Тобі побільше сил,

Терпіння, розуміння.

І чистий небосхил,

Любові рідних й близьких

І Ангелам своїм

Дружити серцем чистим

І вірить в диво з ним!

***

У День ангела Кирилу бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.