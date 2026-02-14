З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Кирила у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 14 лютого іменини.
День ангела Кирила 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах
Дорогий Кирило, з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде багато теплих моментів, щирих усмішок і добрих новин. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди вів тебе дорогою щастя.
***
Вітаю тебе з Днем ангела, Кирило! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і надихає на добрі вчинки. Бажаю міцного здоров'я, внутрішньої сили та впевненості в кожному кроці.
Привітання з Днем ангела Кирила 2026 / Колаж 24 Каналу
***
З Днем Кирила вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійснюється у вас
Все завжди та повсякчас!
Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі у своїй долі!
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
Привітання з Днем ангела Кирила 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Кирило, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди огортає тебе турботою, дарує спокій у серці, радість у душі та світло на життєвому шляху.
***
З Днем ангела Кирила! Нехай небесний захисник щодня дарує вам сили, віру та надію, оберігає від усього лихого й допомагає знаходити світло навіть у непрості моменти життя.
Привітання з Днем ангела Кирила 2026 / Колаж 24 Каналу
***
У День ангела бажаю
Тобі побільше сил,
Терпіння, розуміння.
І чистий небосхил,
Любові рідних й близьких
І Ангелам своїм
Дружити серцем чистим
І вірить в диво з ним!
***
У День ангела Кирилу бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.