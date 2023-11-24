Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч та допомагає у складний час. З нагоди свята 24 Канал зібрав для вас щирі привітання у віршах та прозі.
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День ангела Катерини: привітання у прозі
Катерино, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на хвилину не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед і неодмінно досягати своїх цілей.
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Катерино! Вітаємо тебе з Днем ангела! Ти чудова людина, і цим все сказано! Бажаємо тобі не знати поразок ні в любові, ні в кар'єрі, і прагнути до нових горизонтів під щасливою зорею! У цей щасливий день всі наші захоплення – тобі! З Днем ангела!
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Катю, з Днем ангела! Таку прекрасну людину і чарівну дівчину вітати приємно і легко. Нехай птах щастя регулярно прилітає у твій дім, крилатий купідон подарує тобі справжню любов, а всього іншого ти досягнеш сама, адже ти велика розумниця і рідкісна красуня!
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Дорога Катерино. Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями й великою любов'ю буде завжди сповнене твоє життя.
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У День ангела Катерини бажаю щирих сердечних поривів, віри в краще і душевної благодаті. Нехай твій ангел оберігає тебе від всього лихого і подарує своє благословення.
День ангела Катерини: привітання у віршах
Гарної такої днини,
Іменини в Катерини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо що йде відганяє.
***
З Днем ангела Катерину я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – Своє благословення!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
З днем ангела, Катрусю, вітаю,
Здоров'я міцного бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі сподівання і надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі у ночі.
А в день хай сонечко сяє,
І своїм теплом зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає.