Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч та допомагає у складний час. З нагоди свята 24 Канал зібрав для вас щирі привітання у віршах та прозі.

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День ангела Катерини: привітання у прозі

Катерино, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на хвилину не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед і неодмінно досягати своїх цілей.

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Катерино! Вітаємо тебе з Днем ангела! Ти чудова людина, і цим все сказано! Бажаємо тобі не знати поразок ні в любові, ні в кар'єрі, і прагнути до нових горизонтів під щасливою зорею! У цей щасливий день всі наші захоплення – тобі! З Днем ангела!

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Катю, з Днем ангела! Таку прекрасну людину і чарівну дівчину вітати приємно і легко. Нехай птах щастя регулярно прилітає у твій дім, крилатий купідон подарує тобі справжню любов, а всього іншого ти досягнеш сама, адже ти велика розумниця і рідкісна красуня!

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Дорога Катерино. Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями й великою любов'ю буде завжди сповнене твоє життя.

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У День ангела Катерини бажаю щирих сердечних поривів, віри в краще і душевної благодаті. Нехай твій ангел оберігає тебе від всього лихого і подарує своє благословення.

День ангела Катерини: привітання у віршах

Гарної такої днини,

Іменини в Катерини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо що йде відганяє.

***

З Днем ангела Катерину я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – Своє благословення!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

З днем ангела, Катрусю, вітаю,

Здоров'я міцного бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі у ночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.