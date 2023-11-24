Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и помогает в сложное время. По случаю праздника 24 Канал собрал для вас искренние поздравления в стихах и прозе.
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День ангела Екатерины: поздравления в прозе
Екатерина, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой хранитель всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с хорошей надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей.
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Екатерина! Поздравляем тебя с Днем ангела! Ты отличный человек, и этим все сказано! Желаем тебе не знать поражений ни в любви, ни в карьере и стремиться к новым горизонтам под счастливой звездой! В этот счастливый день весь наш восторг – тебе! С Днем ангела!
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Катя, с Днем ангела! Такого прекрасного человека и очаровательную девушку поздравлять приятно и легко. Пусть птица счастья регулярно прилетает в твой дом, крылатый купидон подарит тебе настоящую любовь, а всего остального ты достигнешь сама, ведь ты великая умница и редкая красавица!
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Дорогая Екатерина. Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть яркими красками, ароматными цветами, счастливыми минутами, добрыми новостями, веселыми идеями, верными друзьями и большой любовью будет всегда полна твоя жизнь.
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В День ангела Екатерины желаю искренних сердечных порывов, веры в лучшее и душевной благодати. Пусть твой ангел оберегает тебя от всего плохого и подарит свое благословение.
День ангела Екатерины: поздравления в стихах
Хорошего такого дня,
Именины в Катерины.
Прими ты от меня поздравления,
Пусть сбудутся твои желания.
В жизни желаю радоваться,
И никогда тебе не болеть.
Пусть судьба приветливо удивляет,
Любовь и счастье дарит.
Желаю друзей верных тебе,
Чтобы помогли в беде.
Пусть твой ангел тебя оберегает,
Всякую беду отгоняет.
***
С Днем ангела Екатерину я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человечную и простоту,
За доброе сердце и доброту
Пусть ангел тебе подарит вдохновение,
А Бог – Свое благословение!
***
Ангел дома у тебя был,
Поэтому молитву твою слышал,
И на твои именины,
Уже дарит ежеминутно:
Пуд здоровья и пуд веры,
Килограммов сто надежды,
фунтов тысячи любви,
И любовь не на слове,
А каратов так ведерко,
Радости в Ваше сердце,
Ну и еще букет удачи,
И хорошего в ваш нрав!
***
С днем ангела, Катя, поздравляю,
Здоровья крепкого желаю,
Пусть исполнятся мечты,
Все ожидание и надежды.
Луна и звездочки ясные,
Пусть светят тебе в ночи.
А в день пусть солнышко сияет,
И своим теплом согревает.
Пусть ангел тебя оберегает,
И всегда на помощь спешит.