З Днем ангела Анни: найкрасивіші картинки-привітання зі святом

Ім'я Анна – досить популярне в Україні. Воно отримало поширення від святої Анни, котра була матір'ю Діви Марії та бабусею Ісуса Христа. Сьогодні Анни відзначають свої іменини.

Свята Анна дуже довго не могла завагітніти та просила Бога про дитя. Господь почув молитви й подарував жінці дівчинку Марію, яка пізніше стала Богородицею. Тому Анну вважають покровителькою жінок, вагітних, матерів. Цього дня люди молилися про одужання від хвороб і бажану вагітність. 24 Канал зібрав добірку картинок-привітань з Днем ангела Анни.

Корисно Які іменини українці святкуватимуть у грудні 2023 року

Картинки-привітання з Днем ангела Анни



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Рівне Медіа"



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Телеграф"



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Апостроф"



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Твій світ"



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Привітайко"



Привітання з Днем ангела Анни / Фото Pinterest



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Листівки"



День ангела Анни 2023 / Фото "Листівки"



День ангела Анни 2023 / Фото Журнал "Ліза"



День ангела Анни 2023 / Фото "Твій світ"