Святая Анна очень долго не могла забеременеть и просила Бога о ребенке. Господь услышал молитвы и подарил женщине девочку Марию, которая позже стала Богородицей. Поэтому Анну считают покровительницей женщин, беременных, матерей. В этот день люди молились об излечении от болезней и желаемой беременности. 24 Канал собрал подборку картинок-поздравлений с Днем ангела Анны.
Полезно Какие именины украинцы будут праздновать в декабре 2023 года
Картинки-поздравления с Днем ангела Анны
Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Ровно Медиа"
Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Телеграф"
Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Апостроф"
Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Твой мир"
Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Приветайка"
Поздравление с Днем ангела Анны / Фото Pinterest
Поздравление с Днем ангела Анны / Фото "Открытки"
День ангела Анны 2023 / Фото "Открытки"
День ангела Анны 2023 / Фото Журнал "Лиза"
День ангела Анны 2023 / Фото "Твой мир"