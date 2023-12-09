Свята Анна дуже довго не могла завагітніти та просила Бога про дитя. Господь почув молитви й подарував жінці дівчинку Марію, яка пізніше стала Богородицею. Тому Анну вважають покровителькою жінок, вагітних, матерів. Цього дня люди молилися про одужання від хвороб і бажану вагітність. 24 Канал зібрав добірку картинок-привітань з Днем ангела Анни.

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Картинки-привітання з Днем ангела Анни



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Рівне Медіа"



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Телеграф"



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Апостроф"



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Твій світ"



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Привітайко"



Привітання з Днем ангела Анни / Фото Pinterest



Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Листівки"



День ангела Анни 2023 / Фото "Листівки"



День ангела Анни 2023 / Фото Журнал "Ліза"



День ангела Анни 2023 / Фото "Твій світ"