З Днем ангела Андрія: милі привітання у картинках з іменинами

30 листопада за новим церковним календарем Андрії святкують День ангела. Сьогодні можна привітати з іменинами своїх рідних та друзів.

Редакція 24 Каналу бажає всім Андріям здоров'я, Божої опіки та мирного неба. Нехай ангел-охоронець крокує поруч все життя. З нагоди свята, 24 Канал підготував добірку зворушливих привітань у картинках.

Актуально Які іменини українці святкуватимуть у грудні 2023 року

День ангела Андрія: привітання у картинках

День ангела Андрія / Фото "5 канал"

День ангела Андрія / Фото lux.fm

День ангела Андрія / Фото Pinterest

День ангела Андрія / Фото "Твій світ"

День ангела Андрія / Фото Pinterest

День ангела Андрія / Фото "Хочу.ua"