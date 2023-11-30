З Днем ангела Андрія: милі привітання у картинках з іменинами
30 листопада 2023, 05:30Читать новость на русском
30 листопада за новим церковним календарем Андрії святкують День ангела. Сьогодні можна привітати з іменинами своїх рідних та друзів.
Редакція 24 Каналу бажає всім Андріям здоров'я, Божої опіки та мирного неба. Нехай ангел-охоронець крокує поруч все життя. З нагоди свята, 24 Канал підготував добірку зворушливих привітань у картинках.
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День ангела Андрія: привітання у картинках