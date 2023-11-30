Редакція 24 Каналу бажає всім Андріям здоров'я, Божої опіки та мирного неба. Нехай ангел-охоронець крокує поруч все життя. З нагоди свята, 24 Канал підготував добірку зворушливих привітань у картинках.
Актуально Які іменини українці святкуватимуть у грудні 2023 року
День ангела Андрія: привітання у картинках
День ангела Андрія / Фото "5 канал"
День ангела Андрія / Фото lux.fm
День ангела Андрія / Фото Pinterest
День ангела Андрія / Фото "Твій світ"
День ангела Андрія / Фото Pinterest
День ангела Андрія / Фото "Хочу.ua"