Редакция 24 Канала желает всем Андреям здоровья, Божьей опеки и мирного неба. Пусть ангел-хранитель шагает рядом всю жизнь. По случаю праздника, 24 Канал подготовил подборку трогательных поздравлений в картинках.
Актуально Какие именины украинцы будут праздновать в декабре 2023 года
День ангела Андрея: поздравления в картинках
День ангела Андрея / Фото "5 канал"
День ангела Андрея / Фото lux.fm
День ангела Андрея / Фото Pinterest
День ангела Андрея / Фото "Твой мир"
День ангела Андрея / Фото Pinterest
День ангела Андрея / Фото "Хочу.ua"