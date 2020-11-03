Гаряча брюнетка Демі Роуз насолоджується відпочинком на Мальдівах. Вона відправилася у райський куточок планети, де продовжує приміряти провокативні та відверті вбрання, у яких добре видно її пишні форми.

Британська модель Демі Роуз активно поширює на особистій сторінці в інстаграмі провокативні світлини. Відвертими аутфітами вона розбурхує увагу понад 15-мільйонної аудиторії підписників.

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На Мальдівських островах, де зірка відпочиває вже тривалий час, вона позувала у звабливій сукні. Демі приміряла напів прозоре блискуче вбрання сірого кольору, що мало відверте декольте та гарно обтисло фігуру знаменитості. Роуз вирішила не одягати під сукню нижньої білизни, тому засвітила пишні оголені груди та інші інтимні частини тіла.

Привертає увагу незвичний аксесуар. На голову зірка одягнула шарф з того самого матеріалу, що й сукня. Розкішне довге волосся вона вклала у легкі хвильки, а на обличчі зробила фірмовий макіяж: нафарбувала вії тушшю, а губи – коричневим блиском.