Горячая брюнетка Деми Роуз наслаждается отдыхом на Мальдивах. Она отправилась в райский уголок планеты, где продолжает примерять провокационные и откровенные наряды, в которых хорошо видно ее пышные формы.

Британская модель Деми Роуз активно распространяет на личной странице в инстаграме провокационные фотографии. Откровенными аутфитами она будоражит внимание более 15-миллионной аудитории подписчиков.

Жарко Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышной грудью в образе на Хэллоуин: эротическое фото

На Мальдивских островах, где звезда отдыхает уже длительное время, она позировала в обольстительном платье. Деми примерила полупрозрачный блестящий наряд серого цвета, который имел откровенное декольте и хорошо обжал фигуру знаменитости. Роуз решила не одевать под платье нижнего белья, поэтому засветила пышную обнаженную грудь и другие интимные части тела.

Привлекает внимание необычный аксессуар. На голову звезда надела шарф из того же материала, что и платье. Роскошные длинные волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала фирменный макияж: накрасила ресницы тушью, а губы – коричневым блеском.