Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз в очередной раз похвасталась пышной грудью. Пока ее коллеги примерили на Хэллоуин страшные и жуткие образы, знаменитость решила надеть провокационную одежду.

Деми Роуз является одной из самых откровенных моделей современности и не стесняется обнажаться перед камерой как частично, так и позировать топлес. На личной странице в инстаграме она распространила откровенную фотографию, где показала образ, в котором праздновала Хэллоуин 2020.

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Сексапильная Деми умеет поражать публику провокационными образами. Для каждого праздника модель подбирает look, который не только будет оригинальным и красивым, но и подчеркнет пышные прелести ее роскошного тела.

На хеллоуинской вечеринке Роуз была соблазнительницей. Она появилась перед друзьями в откровенном сияющем одеянии. Мини-платье Деми было украшено огромным количеством стразов и красивыми жемчужинами. Конечно, одежда имела глубокое декольте и чуть прикрыла пышную и аппетитную грудь звезды. Загадочный образ модель дополнила чрезвычайно красивой маской серого цвета, которая также сияла и была украшена декоративными черными перьями.

Длинные роскошные волосы красавица-брюнетка собрала в оригинальный хвост, который уложила в сторону, оставив только несколько тоненьких локонов. На лице Деми Роуз сделала фирменный макияж с коричневым блеском на губах. Завершила аутфит золотыми кольцами на пальцах.



Образ Деми Роуз на Хэллоуин / Instagram / @demirose