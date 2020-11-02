Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз вкотре похизувалася пишними грудьми. Поки її колеги приміряли на Геловін страхітливі та моторошні образи, знаменитість вирішила одягнути провокативний одяг.

Демі Роуз є однією з найвідвертіших моделей сучасності і не соромиться оголюватися перед камерою як частково, так і позувати топлес. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширила відверту світлину, де показала образ, у якому святкувала Геловін 2020.

Гаряче Сексапільна Демі Роуз засвітила пишні груди в крихітному бікіні: гарячі фото

Сексапільна Демі вміє вражати публіку провокативними образами. Для кожного свята модель підбирає look, який не лише буде оригінальним на красивим, а й підкреслить пишні принади її розкішного тіла.

На геловінській вечірці Роуз була спокусницею. Вона з'явилася перед друзями у відвертому сяючому вбранні. Мінісукня Демі була прикрашена величезною кількістю стразів та красивими перлинами. Звісно, що одяг мав глибоке декольте та ледве прикрив пишні та апетитні груди зірки. Загадковий образ модель доповнила надзвичайно красивою маскою сірого кольору, що також сяяла та була прикрашена декоративними чорними пір'їнами.

Довге розкішне волосся красуня-брюнетка зібрала в оригінальний хвіст, який забрала набік, залишивши лише декілька тоненьких локонів. На обличчі Демі Роуз зробила фірмовий макіяж з коричневим блиском на губах. Завершила аутфіт золотими каблучками на пальцях.



Образ Демі Роуз на Геловін / Instagram / @demirose