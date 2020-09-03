Популярна британська модель Демі Роуз невпинно хизується своїми пишними формами. Вона не соромиться оголюватися перед камерою та показувати принади, демонструвати спокусливі вбрання та заводити публіку.

Вже тривалий час Демі Роуз відпочиває на іспанському острові Ібіца. Вона активно ділиться світлинами з відпустки на особистій сторінці в інстаграмі. Днями модель позувала в об'ємному худі, у якому засвітила апетитні сідниці.

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Відверті фото моделей щоразу розбурхують мережу та заводять публіку. Особливо, якщо це дівчина із світовим ім'ям, про співпрацю з якою мріють знамениті бренди. До числа головних зірок модельного бізнесу належить і Демі Роуз. Вона не соромиться щодня демонструвати своє оголене тіло багатомільйонній аудиторії підписників.

Днями Демі позувала у стильній кімнаті з панорамними вікнами. Для еротичних фото Роуз обрала об'ємне рожеве худі з яскравим принтом. Довге розкішне волосся красуня зібрала назад, а на обличчі зробила ідеальний макіяж із світлим блиском на губах. Проте найбільше увагу привертає те, що зірка, не соромлячись, показала пишні оголені сідниці. Серія звабливих фото викликала справжній фурор серед її підписників і менш, ніж за добру набрала понад 200 тисяч вподобань.

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