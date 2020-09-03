Популярная британская модель Деми Роуз неустанно щеголяет своими пышными формами. Она не стесняется обнажаться перед камерой и показывать прелести, демонстрировать соблазнительные наряды и заводить публику.

Уже длительное время Деми Роуз отдыхает на испанском острове Ибица. Она активно делится фотографиями из отпуска на личной странице в Инстаграме. На днях модель позировала в объемном худи, в котором засветила аппетитные ягодицы.

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Откровенные фото моделей каждый раз будоражат сеть и заводят публику. Особенно, если это девушка с мировым именем, о сотрудничестве с которой мечтают знаменитые бренды. К числу главных звезд модельного бизнеса принадлежит и Деми Роуз. Она не стесняется ежедневно демонстрировать свое обнаженное тело многомиллионной аудитории подписчиков.

На днях Деми позировала в стильной комнате с панорамными окнами. Для эротических фото Роуз выбрала объемное розовое худи с ярким принтом. Длинные роскошные волосы красавица собрала назад, а на лице сделала идеальный макияж со светлым блеском на губах. Однако больше всего внимание привлекает то, что звезда, не стесняясь, показала пышные обнаженные ягодицы. Серия обольстительных фото произвела настоящий фурор среди ее подписчиков и менее, чем за сутки набрала более 200 тысяч предпочтений.

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