Популярна британська модель Демі Роуз вкотре похизувалася пишними грудьми. Вона розбурхала уяву шанувальників архівним фото з літнього відпочинку на іспанському острові Ібіца.

Демі Роуз є однією з найвідвертіших моделей сучасності. На її публікації в інстаграмі з нетерпінням чекають понад 15 мільйонів підписників. Модель вирішила пригадати відпустку на Ібіці і вкотре оприлюднила провокативну світлину.

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Демі Роуз позувала перед камерою, тримаючи у руках домашнього улюбленця. Зірка британського модельного бізнесу позувала у суцільному відвертому бікіні з леопардовим принтом. Такий look підкреслив пишні груди знаменитості та оголив її апетитні сідниці.

Серед аксесуарів Демі доповнила пікантний пляжний аутфіт стильним головним убором. Довге розкішне волосся красуня-брюнетка зібрала у хвіст зверху і заплела в косу. На обличчі Роуз зробила фірмовий макіяж. Вона нанесла тональний засіб, який підкреслив її вроду і гарно вирівняв тон обличчя. Повіки дівчина нафарбувала коричневими тінями, а губи – нюдовим блиском.



Демі Роуз у відвертому бікіні / Instagram / @demirose