Популярная британская модель Деми Роуз в который раз похвасталась пышной грудью. Она взбудоражила воображение поклонников архивным фото с летнего отдыха на испанском острове Ибица.

Деми Роуз является одной из самых откровенных моделей современности. Ее публикации в Инстаграме с нетерпением ждут более 15 миллионов подписчиков. Модель решила вспомнить отпуск на Ибице и в очередной раз обнародовала провокационную фотографию.

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Деми Роуз позировала перед камерой, держа в руках домашнего любимца. Звезда британского модельного бизнеса позировала в сплошном откровенном бикини с леопардовым принтом. Такой look подчеркнул пышную грудь знаменитости и обнажил ее аппетитные ягодицы.

Среди аксессуаров Деми дополнила пикантный пляжный аутфит стильным головным убором. Длинные роскошные волосы красавица-брюнетка собрала в хвост сверху и заплела в косу. На лице Роуз сделала фирменный макияж. Она нанесла тональное средство, которое подчеркнуло ее красоту и красиво выровняло тон лица. Веки девушка накрасила коричневыми тенями, а губы – нюдовым блеском.



Деми Роуз в откровенном бикини / Instagram / @demirose