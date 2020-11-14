Пишногруда модель Демі Роуз відпочиває на Мальдівах. Вона влаштувала вишукану фотосесію, у якій показала свою сексуальність та вкотре похизувалася спокусливими формами у купальнику.

Зірка британського модельного бізнесу поділилася еротичними кадрами на особистій сторінці в інстаграмі. Там за сторінкою Демі Роуз стежать понад 15 мільйонів користувачів мережі, яких вона майже щодня радує новими публікаціями.

Спекотно Сексапільна Демі Роуз засвітила пишні груди у відвертому бікіні: гаряче фото

Профіль знаменитості у соціальній мережі наповнений провокативними світлинами. Вона завжди постає перед камерою у вбранні, де видно пишні форми її розкішного тіла.

Декілька тижнів тому Демі відправилася у відпустку на Мальдіви. У райському куточку планети вона одягає відверті купальники, влаштовує пікантні фотосесії на тлі неймовірно красивої природи.

Нові фото Демі Роуз

Днями модель позувала під час заходу сонця. Спершу, вона звабливо сиділа на оригінальній качелі. Роуз постала перед камерою у розкішному атласному халаті яскраво-рожевого кольору. Вона оголила ніжку, чим додала знімку сексуальності.

Серед аксесуарів гаряча красуня доповнила пляжний look розкішними перснями і довгою сережкою. Волосся вона забрала назад, а на обличчі, як зазвичай, зробила макіяж з нюдовим блиском на губах.



Розкішна Демі Роуз / Instagram / @demirose

Улюблениця мільйонів оприлюднила ще один кадр, де постала на березі океану. Вона розстебнула халат і показала розкішну фігуру у красивому купальнику, що складався з бежевого бюстгальтера з зображенням метеликів і чорних мінітрусиків. Вбрання підкреслило пишні груди знаменитості та оголило її апетитні сідниці.



Сексапільна Демі Роуз позувала на березі океану / Instagram / @demirose