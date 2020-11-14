Пышногрудая модель Деми Роуз отдыхает на Мальдивах. Она устроила изысканную фотосессию, в которой показала свою сексуальность и еще раз похвасталась соблазнительными формами в купальнике.

Звезда британского модельного бизнеса поделилась эротическими кадрами на личной странице в инстаграме. Там за страницей Деми Роуз следят более 15 миллионов пользователей сети, которых она почти ежедневно радует новыми публикациями.

Жарко Сексапильная Деми Роуз засветила пышную грудь в откровенном бикини: горячее фото

Профиль знаменитости в социальной сети наполнен провокационными фотографиями. Она всегда встает перед камерой в наряде, где видно пышные формы ее роскошного тела.

Несколько недель назад Деми отправилась в отпуск на Мальдивы. В райском уголке планеты она надевает откровенные купальники, устраивает пикантные фотосессии на фоне невероятно красивой природы.

Новые фото Деми Роуз

На днях модель позировала во время заката. Сначала, она соблазнительно сидела на оригинальной качели. Роуз предстала перед камерой в роскошном атласном халате ярко-розового цвета. Она обнажила ножку, чем добавила снимку сексуальности.

Среди аксессуаров горячая красотка дополнила пляжный look роскошными перстнями и длинной серьгой. Волосы она забрала назад, а на лице, как обычно, сделала макияж с нюдовим блеском на губах.



Роскошная Деми Роуз / Instagram / @demirose

Любимица миллионов обнародовала еще один кадр, где появилась на берегу океана. Она расстегнула халат и показала роскошную фигуру в красивом купальнике, состоящем из бежевого бюстгальтера с изображением бабочек и черных мини-трусиков. Наряд подчеркнул пышную грудь знаменитости и обнажил ее аппетитные ягодицы.



Сексапильная Деми Роуз позировала на берегу океана / Instagram / @demirose