Популярна британська модель Демі Роуз відпочиває на Мальдівах. Вона приміряє там різноманітні відверті образи, у яких демонструє пишні принади свого тіла. Так, днями зірка побувала у мальовничій локації.

Гаряча Демі Роуз ледь не щодня позує перед камерою у райському куточку планети. Вона насолоджується відпочинком, проте й не втрачає нагоди показати апетитні форми. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість активно поширює провокативні фото.

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Демі Роуз без сумнівів є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона точно знає, як привернути увагу багатомільйонної аудиторії та активно розбурхує уяву підписників.

Днями пристрасна брюнетка постала перед камерою у легкій довгій сукні рожевого кольору. Вбрання мало пікантне декольте, яке оголило її пишні груди, та надзвичайно спокусливий виріз на нозі. Демі позувала босоніж, стоячи на білосніжному пісочку у дуже красивій локації. Доповнила звабливий look сережками-кільцями.

Довге волосся Роуз вклала рівно та забрала на бік. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах та нюдовим блиском на губах. Зірка щиро усміхалася та насолоджувалася моментом.

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