Популярная британская модель Деми Роуз отдыхает на Мальдивах. Она примеряет там разнообразные откровенные образы, в которых демонстрирует пышные прелести своего тела. Так, на днях звезда побывала в живописной локации.

Горячая Деми Роуз чуть ли не каждый день позирует перед камерой в райском уголке планеты. Она наслаждается отдыхом, однако и не упускает случая показать аппетитные формы. На личной странице в инстаграме знаменитость активно распространяет провокационные фото.

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Деми Роуз без сомнений является одной из самых откровенных моделей современности. Она точно знает, как привлечь внимание многомиллионной аудитории, и активно будоражит воображение подписчиков.

На днях страстная брюнетка предстала перед камерой в легком длинном платье розового цвета. Наряд имел пикантное декольте, которое обнажило ее пышную грудь, и чрезвычайно соблазнительный вырез на ноге. Деми позировала босиком, стоя на белоснежном песочке в очень красивой локации. Дополнила обольстительный look серьгами-кольцами.

Длинные волосы Роуз уложила ровно и забрала на бок. На лице она сделала фирменный макияж с акцентом на глазах и нюдовым блеском на губах. Звезда искренне улыбалась и наслаждалась моментом.

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