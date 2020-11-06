Сексапільна британська модель Демі Роуз відпочиває на Мальдівах. Там вона приміряє відверті купальники і хизується пишними формами. Останнє фото знаменитості неабияк розбурхало уяву її шанувальників.

За особистою сторінкою Демі Роуз в інстаграмі слідкують понад 15 мільйонів користувачів мережі. Вона розбурхує мережу провокативними світлинами, де постає у відвертому вбранні або й взагалі без нього.

Спекотно Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми в образі на Геловін: еротичне фото

Демі Роуз позувала на тлі неймовірно красивого пейзажу, від якого перехоплює подих. Вже протягом тривалого часу пишногруда зірка британського модельного бізнесу відпочиває на Мальдівах. Вона постала перед камерою спиною, стоячи у воді на величезній гойдалці.

Модель одягнула білий купальник, який був надзвичайно відвертим. Мінітрусики повністю оголили пишні сідниці знаменитості, що й спричинило фурор в мережі. Ймовірно, і розкішний бюст вона також ледь прикрила.

Довге розкішне волосся гаряча брюнетка забрала наперед. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж: підкреслила очі, а губи нафарбувала коричневим блиском.



Демі Роуз оголила пишні сідниці / Instagram / @demirose