Сексапильная британская модель Деми Роуз отдыхает на Мальдивах. Там она примеряет откровенные купальники и щеголяет пышными формами. Последнее фото знаменитости изрядно взбудоражило воображение ее поклонников.

За личной страницей Деми Роуз в Инстаграме следят более 15 миллионов пользователей сети. Она будоражит сеть провокационными фотографиями, где предстает в откровенном наряде или вообще без него.

Жарко Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышной грудью в образе на Хэллоуин: эротическое фото

Деми Роуз позировала на фоне невероятно красивого пейзажа, от которого перехватывает дыхание. Уже на протяжении длительного времени пышногрудая звезда британского модельного бизнеса отдыхает на Мальдивах. Она предстала перед камерой спиной, стоя в воде на огромной качеле.

Модель надела белый купальник, который был чрезвычайно откровенным. Мини-трусики полностью обнажили пышные ягодицы знаменитости, что и произвело фурор в сети. Вероятно, и роскошный бюст она также едва прикрыла.

Длинные роскошные волосы горячая брюнетка забрала наперед. На лице она сделала фирменный макияж: подчеркнула глаза, а губы накрасила коричневым блеском.



Деми Роуз обнажила пышные ягодицы / Instagram / @demirose