Співачка Демі Ловато в липні цього року заручилася з актором Максом Еріхом. Закохані ділилися романтичними знімками та готувалися до майбутнього весілля, проте тепер мережею шириться новина про те, що наречені розірвали стосунки.

Пара була знайома протягом чотирьох місяців, після чого Макс зробив пропозицію коханій. Спершу, Ловато була надзвичайно щасливою, проте згодом стосунки почали погіршуватися. Про зірковий розрив повідомляє видання People.

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Це було важке рішення, але Демі та Макс вирішили піти різними шляхами, хочуть зосередитися на розвитку кар'єри. Вони поважають та люблять один одного і завжди будуть цінувати час, проведений разом,

– розповів інсайдер.

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Також зазначається, що у стосунках пари не все було просто. Через деякий час після заручин Демі відчула, що, зробивши їй пропозицію, Еріх таким чином намагався привернути до себе увагу. Також є думки інсайдерів про те, що стосунки зіпсувалися, коли актор почав готуватися до поїздки в Атланту для роботи над новим проєктом.

Вони багато сперечалися. Демі не хотіла, щоб він їхав без неї,

– розповіло джерело.

Врешті-решт Ловато зрозуміла, що Макс зовсім не такий, яким хотів здаватися спочатку. Рідним співачки її наречений не подобався і вони попереджали Демі про це, проте вона ігнорувала все і намагалася не зважати на ці попередження.

Наразі закохані не прокоментували скасування заручин. Варто зауважити, що ще два тижні тому Демі казала, яку весільну сукню хоче обрати для особливого дня у житті.

Що відомо про стосунки Демі Ловато та Макса Еріха

Вперше про їхній роман заговорили незадовго до початку карантину. Під час пандемії закохані вирішили шити разом та вдвох перебували на самоізоляції. Пара жодним чином не коментувала чутки про роман, які з'являлися в персі, проте наприкінці березня 2020 року Демі Ловато випадково розсекретила цей роман. Тоді вона постала у прямій трансляції Макса Еріха. Артистка принесла коханому чай і тільки після усмішки бойфренда зрозуміла, що її побачили тисячі прихильників актора. Після цього вони не приховували почуттів і відверто розповідали про свої стосунки.