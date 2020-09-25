Певица Деми Ловато в июле этого года обручилась с актером Максом Эрихом. Влюбленные делились романтическими снимками и готовились к предстоящей свадьбе, однако теперь по сети ходит новость о том, что помолвленые разорвали отношения.

Пара была знакома в течение четырех месяцев, после чего Макс сделал предложение любимой. Сначала, Ловато была чрезвычайно счастливой, однако впоследствии отношения начали ухудшаться. О звездном разрыве сообщает издание People.

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Это было трудное решение, но Деми и Макс решили пойти разными путями, хотят сосредоточиться на развитии карьеры. Они уважают и любят друг друга и всегда будут ценить время, проведенное вместе,

– рассказал инсайдер.

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Также отмечается, что в отношениях пары не все было просто. Через некоторое время после помолвки Деми почувствовала, что, сделав ей предложение, Эрих таким образом пытался привлечь к себе внимание. Также есть мнения инсайдеров о том, что отношения испортились, когда актер начал готовиться к поездке в Атланту для работы над новым проектом.

Они много спорили. Деми не хотела, чтобы он ехал без нее,

– рассказал источник.

В конце концов Ловато поняла, что Макс совсем не такой, каким хотел казаться вначале. Родным певицы ее жених не нравился и они предупреждали Деми об этом, однако она игнорировала все и пыталась не обращать внимания на эти предупреждения.

Сейчас влюбленные не прокомментировали отмену помолвки. Стоит заметить, что еще две недели назад Деми говорила, какое свадебное платье хочет выбрать для особого дня в жизни.

Что известно об отношениях Деми Ловато и Макса Эриха

Впервые об их романе заговорили незадолго до начала карантина. Во время пандемии влюбленные решили жить вместе и вдвоем находились на самоизоляции. Пара никоим образом не комментировала появлявшиеся в прессе слухи о романе, однако в конце марта 2020 года Деми Ловато случайно рассекретила этот роман. Тогда она предстала в прямой трансляции Макса Эриха. Артистка принесла любимому чай и только после улыбки бойфренда поняла, что ее увидели тысячи поклонников актера. После этого они не скрывали чувств и откровенно рассказывали о своих отношениях.