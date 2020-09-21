Украинская певица Алина Гросу, которая уже несколько лет живет и работает в России, развелась с мужем Александром Комковым через полгода после громкой свадьбы. Разрыв произошел еще в декабре прошлого года, однако только сейчас исполнительница решилась рассказать всю правду.

Московский бизнесмен и украинская артистка поженились летом 2019 года. Однако чуть ли не сразу после свадьбы у супругов начались проблемы. Уже в декабре Алина собрала свои вещи и покинула квартиру, где жила вместе с любимым. Об этом она рассказала в откровенном интервью для программы "Жизнь известных людей".

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Гросу призналась, что еще в декабре Саша предложил пожить отдельно. Он сказал: "Я бы, возможно, попытался так пожить месяц, но если я себе кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели". Знаменитость не смогла простить мужу.

Я не могла ему это простить потому, что или он хочет жить со мной, или пробует что-то другое, если еще до свадьбы не напробывался.... Зачем это все?

– отметила исполнительница.

Алина поделилась, что была потрясена таким предложением любимого. Сначала она пыталась с ним поговорить, решить что-то. Однако позже собрала свои вещи и переехала на другую квартиру.

Мне было больно, очень трудно говорить об этом, поэтому я все это время молчала. Первые дни и месяцы постоянно текли слезы. Да и сейчас это не очень приятно,

– призналась Гросу.

Артистка рассказала, что проблемы в отношениях начались после свадьбы. Однако критической ситуация стала в конце осени 2019 года. Гросу надеялась на воссоединение, однако со стороны экс-возлюбленного не было никаких шагов, а она не привыкла бегать за мужчинами.

Самое смешное, он захотел сфотографировать документы. Я говорю: "Тебе кому-то надо передать доказательства, что ты развелся?". Мне тогда было настолько больно, до сих пор не понимаю,

– рассказала девушка.

Алина подозревает, что в ноябре прошлого года Александр с кем-то познакомился и решил попробовать что-то новое. Тогда она была постоянно в работе. Актерская деятельность и развитие музыкальной карьеры забирали все свободное время. И именно после возвращения из изнурительных концертов певица услышала шокирующее предложение от любимого.

Алина отметила, что до сих пор не может понять, как так случилось, что они расстались. Она надеялась, что сказка, которую создала с Александром, будет на всю жизнь.

Он мне говорил, что никогда не любил меня, потом уверял, что все-таки любил. Когда начинаются эти ссоры, то трудно понять где правда. Мне кажется, что его любовь ко мне просто прошла или ее вообще не было,

– поделилась знаменитость.

Интервью Алины Гросу для программы "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн

Что известно о свадьбе Алины Гросу и Александра Комкова?

25-летняя певица Алина Гросу расписалась с Александром в июне прошлого года в Москве. Церемония была достаточно скромной, на ней присутствовали только самые близкие родственники новобрачных. Однако впоследствии влюбленные устроили роскошную свадьбу в старинном дворце Villa Arvedi, который расположен в пригороде итальянской Вероны. Там пара обменялась брачными обетами в присутствии звездных гостей. Известно, что такой праздник обошелся родителям исполнительницы в 100 тысяч евро. В течение длительного времени Гросу скрывала фамилию избранника и не рассказывала, чем он занимается.