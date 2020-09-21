Українська співачка Аліна Гросу, яка вже протягом декількох років живе та працює в Росії, розлучилася із чоловіком Олександром Комковим через пів року після гучного весілля. Розрив відбувся ще в грудні минулого року, проте лише зараз виконавиця наважилася розповісти всю правду.

Московський бізнесмен та українська артистка побралися влітку 2019 року. Проте ледь не одразу після весілля у подружжя почалися проблеми. Вже в грудні Аліна зібрала свої речі та покинула квартиру, де мешкала разом із коханим. Про це вона розповіла у відвертому інтерв'ю для програми "Життя відомих людей".

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Гросу зізналася, що ще в грудні Саша запропонував пожити окремо. Він сказав: "Я б, можливо, спробував так пожити місяць, але якщо я собі когось знайду, то тобі ж буде боляче через 2 тижні". Знаменитість не змогла пробачити чоловікові.

Я не могла йому це пробачити тому, що або він хоче жити зі мною, або пробує щось інше, якщо ще до весілля не напробувався…. Навіщо це все?

– наголосила виконавиця.

Аліна поділилася, що була приголомшена такою пропозицією коханого. Спершу, вона намагалася з ним поговорити, вирішити щось. Однак пізніше зібрала свої речі та переїхала на іншу квартиру.

Мені було боляче, дуже важко говорити про це, тому я весь цей час мовчала. Перші дні і місяці постійно текли сльози. Та й зараз це не дуже приємно,

– зізналася Гросу.

Артистка розповіла, що проблеми в стосунках розпочалися після весілля. Проте критичною ситуація стала наприкінці осені 2019 року. Гросу сподівалася на возз'єднання, проте з боку екскоханого не було жодних кроків, а вона не звикла бігати за чоловіками.

Найсмішніше, він захотів сфотографувати документи. Я кажу: "Тобі комусь треба надіслати докази, що ти розлучився?". Мені тоді було настільки боляче, досі не розумію,

– розповіла дівчина.

Аліна підозрює, що в листопаді минулого року Олександр з кимось познайомився та вирішив спробувати щось нове. Тоді вона була постійно в роботі. Акторська діяльність та розвиток музичної кар'єри забирали увесь вільний час. І саме після повернення із виснажливих концертів співачка почула шокуючу пропозицію від коханого.

Аліна зазначила, що досі не може зрозуміти, як так сталося, що вони розлучилися. Вона сподівалася, що казка, яку створила з Олександром, буде на все життя.

Він мені казав, що ніколи не кохав мене, потім запевняв, що все-таки кохав. Коли починаються ці сварки, то важко зрозуміти де правда. Мені здається, що його кохання до мене просто минуло або його взагалі не було,

– поділилася знаменитість.

Інтерв'ю Аліни Гросу для програми "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн

Що відомо про весілля Аліни Гросу та Олександра Комкова?

25-річна співачка Аліна Гросу розписалася із Олександром в червні минулого року в Москві. Церемонія була досить скромною, на ній були присутні тільки найближчі родичі наречених. Проте згодом закохані влаштували розкішне весілля у стародавньому палаці Villa Arvedi, що розташований в передмісті італійської Верони. Там пара обмінялася подружніми обітницями у присутності зіркових гостей. Відомо, що таке свято обійшлося батькам виконавиці у 100 тисяч євро. Протягом тривалого часу Гросу приховувала прізвище обранця та не розповідала, чим він займається.